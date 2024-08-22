ПОКРОВСЬК, Донецька область. – Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію, повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його даними, з Покровська, до якого наближається російська армія, збільшилися темпи евакуації, щодня з міста виїжджає 500-600 людей. Він прогнозує, що у місті запровадять примусову евакуацію дітей. „В нас було...