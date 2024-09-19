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АМЕРИКА І СВІТ

By 6 Mins Read

Лист конґресменів до Байдена ВАШІНҐТОН. – Конґресмени від Демократичної партії закликали президента Джо Байдена прискорити видачу ухвал на експорт скрапленого природного газу до Східньої Европи та України. Ініціяторкою звернення була співголова Українського конґресового кокусу в Палаті представників Марсі Каптур. У своєму листі від 13 вересня вона закликає Департамент енерґетики „визначити пріоритети та прискорити перегляд проєктів,...


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