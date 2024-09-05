Вистава одного актора про біль війни

Зустріч Євгена Авдєєнка з глядачами після вистави. ЧЕРКАСИ. – 20 серпня в Будинку культури ім. Івана Кулика відбулась незвичайна документальна театралізована вистава „Народжені для війни“. Вона поєднала історії про реальне життя на фронті зі стилістикою театрального мистецтва. Справж­ні історії військових, що зараз на фронті зі сцени переповідав професійний актор, заслужений артист України Євген Авдєєнко –...