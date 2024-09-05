Вистава одного актора про біль війни

Зустріч Євгена Авдєєнка з глядачами після вистави. ЧЕРКАСИ. – 20 серпня в Будинку культури ім. Івана Кулика відбулась незвичайна документальна театралізована вистава „Народжені для війни“. Вона поєднала історії про реальне життя на фронті зі стилістикою театрального мистецтва. Справжні історії військових, що зараз на фронті зі сцени переповідав професійний актор, заслужений артист України Євген Авдєєнко –...
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