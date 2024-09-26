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Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

By 2 Mins Read

Президент України Володимир Зелен­ський з Президенткою Европейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 20 вересня Президент України Володимир Зеленський у Києві провів переговори з Прези­дент­кою Европейської комісії Урсу­лою фон дер Ляєн. „Сьогоднішні переговори були максимально змістовними. Пріоритети очевидні – оборона України. Наші позиції, наші воїни, цілком справедливий тиск на...


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