Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зелен­ський з Президенткою Европейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 20 вересня Президент України Володимир Зеленський у Києві провів переговори з Прези­дент­кою Европейської комісії Урсу­лою фон дер Ляєн. „Сьогоднішні переговори були максимально змістовними. Пріоритети очевидні – оборона України. Наші позиції, наші воїни, цілком справедливий тиск на...