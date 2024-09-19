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Воїнів повернули з російського полону

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Військовополонені, які повернулися після обміну 14 вересня 2024 року. КИЇВ. – Ще 103 воїнів 14 вересня вдалося повернути в Україну з російського полону:  82 рядових та сержантів, 21 офіцера – захисників Київщини, Донеччини, Маріюполя та „Азовсталі“, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїнів ЗСУ, Національної ґвардії України, прикордонників, поліцейських. Міністерство оборони РФ повідомило, що російські військові, які потрапили...


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