Воїнів повернули з російського полону

Військовополонені, які повернулися після обміну 14 вересня 2024 року. КИЇВ. – Ще 103 воїнів 14 вересня вдалося повернути в Україну з російського полону: 82 рядових та сержантів, 21 офіцера – захисників Київщини, Донеччини, Маріюполя та „Азовсталі“, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїнів ЗСУ, Національної ґвардії України, прикордонників, поліцейських. Міністерство оборони РФ повідомило, що російські військові, які потрапили...