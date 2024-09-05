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Вручено найвищу нагороду СКУ

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МЕЛЬБУРН. – Під час відзначення 33-ої річниці відновлення Незалежности України в Австралії відбулося урочисте вручення найвищої нагороди Світового конґресу українців (СКУ) – медалі святого Володимира. Нагороду отримали президентка „Української громади Вікторії“ Тетяна Захаряк, колишній голова „Української громади штату Вікторія“ Михайло Моравський та професор Марко Павлишин. До заходу долучилися, зокрема, фінансовий директор Союзу українських організацій Австралії...


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