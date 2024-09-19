Відклали показ фільму „Росіяни на війні“

ТОРОНТО. – 13 вересня організатори Міжна­род­ного кінофестивалю в Торонто (TIFF) вирішили призупинити покази фільму „Росіяни на війні“ („Russians At War“) російської документалістки Анастасії Трофимової. Влада України вважає цю стрічку спробою виправдати вторгнення, а численні українські активісти та представники кіноспільноти нагадують, що А. Трофимова в минулому працювала на російський пропаґандистський канал RT. У заяві організаторів фестивалю...