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Відклали показ фільму „Росіяни на війні“

By 1 Min Read

ТОРОНТО. – 13 вересня організатори Міжна­род­ного кінофестивалю в Торонто (TIFF) вирішили призупинити покази фільму „Росіяни на війні“ („Russians At War“) російської документалістки Анастасії Трофимової. Влада України вважає цю стрічку спробою виправдати вторгнення, а численні українські активісти та представники кіноспільноти нагадують, що А. Трофимова в минулому працювала на російський пропаґандистський канал RT. У заяві організаторів фестивалю...


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