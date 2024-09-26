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Відкрили „Алею героїв“

By Updated:2 Mins Read

Голова громади Олег Кохман під час відкриття „Алеї героїв“. ТЕРНОПІЛЬ. – У Великогаївській громаді урочисто відкрили „Алею героїв“ в честь загиблих воїнів російсько-української війни. На світлинах – мужні та незламні Микола Юречко, Роман Гах, Святослав Струс, а разом 22 захисники, які віддали життя за рідну Україну. Голова громади Олег Кохман вручив родинам військових пам’ятні відзнаки....


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