Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Відкриття Меморіялу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

By 1 Min Read

Відкриття Меморіялу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Воло­димир Зеленський і Олена Зеленська взяли участь у відкритті Меморіялу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Разом із ними пам’ять кримських татар ушанували Президент Литви Ґітанас Наусєда, Прем’єр-міністер Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністер Латвії Евіка Сіліня, Голова Сенату парляменту Чехії Мілош...


Already a member? Log in here

Related Posts