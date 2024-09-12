Відкриття Меморіялу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська взяли участь у відкритті Меморіялу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Разом із ними пам’ять кримських татар ушанували Президент Литви Ґітанас Наусєда, Прем’єр-міністер Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністер Латвії Евіка Сіліня, Голова Сенату парляменту Чехії Мілош...
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