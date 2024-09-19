Відкриття Пластового року на Тернопіллі

Під час відкриття Пластового року. БУЧАЧ, Тернопільська область. – Близько 400 пластунів з Тернопільщини зібралися в місті архітектурних пам’яток Бучачі на урочисте відкриття Пластового року. В скавтську організацію прийняли і маленьких українців, які прагнуть зростати і виховуватись в національно-патріотичному дусі, вивчати героїчну історію рідної України, творити благородні вчинки милосердя. Переможцями у конкурсі „Скарби Бучача“ є...