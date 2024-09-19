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Відкриття Пластового року на Тернопіллі

By 2 Mins Read

Під час відкриття Пластового року. БУЧАЧ, Тернопільська область. – Близько 400 пластунів з Тернопільщини зібралися в місті архітектурних пам’яток Бучачі на урочисте відкриття Пластового року. В скавтську організацію прийняли і маленьких українців, які прагнуть зростати і виховуватись в  національно-патріотичному дусі, вивчати героїчну історію рідної України, творити благородні вчинки милосердя. Переможцями у конкурсі „Скарби Бучача“ є...


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