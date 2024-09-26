Відмежовуються від РПЦ

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Рада церков та релігійних організацій при Кіровоградській обласній військовій адміністрації одноголосно виключила зі свого складу представників Української православної церкви в єдності з Московським патріаярхатом. “Російську православну церкву звинувачують у розпалюванні війни і невиконанні своєї місії, як церкви. Ми не бачимо ніякого покаяння і усвідомлення наслідків, до яких вони привели своєю діяльністю. Ми не...