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Відмежовуються від РПЦ

By 1 Min Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Рада церков та релігійних організацій при Кіровоградській обласній військовій адміністрації одноголосно виключила зі свого складу представників Української православної церкви в єдності з Московським патріаярхатом. “Російську православну церкву звинувачують у розпалюванні війни і невиконанні своєї місії, як церкви. Ми не бачимо ніякого покаяння і усвідомлення наслідків, до яких вони привели своєю діяльністю. Ми не...


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