В Курській області тривають бої

• Російські війська перейшли у контрнаступ на Курщині, повідомляє український військовий портал Deep State. Росія змогла переправити бронетанкові сили через річку Сейм, попри українські удари по мостах. Україна офіційно поки що не коментувала повідомлення про контратаки та просування російської армії в Курській області. Судячи з характеру бойових дій у попередні дні, українська армія розраховувала створити...