29 серпня в Україні вшанували пам’ять загиблих оборонців України. День пам’яті захисників України запровадили у 2019 році, приурочивши його до роковин розстрілу російською армією 29 серпня 2014 року українських добровольців під Іловайськом у так званому „зеленому коридорі“. Радіо Свобода записало інтерв’ю із тогочасним начальником Генштабу ЗСУ генералом Віктором Муженком і тогочасним командувачем сектора „Б“ генералом...