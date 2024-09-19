До 35-річчя Народного руху України

Автографи учасників-авторитетів на обкладинці програми установчого з’їзду Народного руху України за перебудову. Київ, 1989 р. У газеті „Вечірній Київ“ за 11 квітня 1989 року В’ячеслав Брюхо­вець­кий, пізніше творець і почесний президент Києво-Могилянської академії писав: „На пропозицію ряду груп з робітничих колективів та академічних інститутів 18 березня 1989 року відбулася нарада представників частини ініціятивних груп міста...