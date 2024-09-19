Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Електрика зі сміттєзвалища

By 1 Min Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Сміттєзвалище у Кропив­ниць­кому багато років створювало незручності для довколишніх мешканців і залишалося проблемою для влади. Кілька років тому його в оренду взяло товариство „Екостайл“. Нині на  сміттєзвалищі вдосконалюють систему дегазації, що була встановлена у 2019 році в результаті ефективної співпраці „Екостайлу“ з інвестором та міською радою. Для видобутку метану з сміттєзвалища пробурили 65...


Already a member? Log in here

Related Posts