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Заборонити показ фільму „Росіяни на війні“

By 1 Min Read

ТОРОНТО. – Народні депутати України закликали канадських парляментаріїв не допустити показ пропаґандистського фільму російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової „Росіяни на війні“ на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Звернення підписав 21 народний депутат, зокрема Євгенія Кравчук, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Оксана Савчук, Олександр Аліксійчук, Микола Княжицький, Микола Потураєв, Ярослав Юрчишин. Фільм уже показали на Венеційському кінофестивалі, що викликало обурення української...


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