Завершення слідства щодо Дубінського

КИЇВ. – Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування стосовно п’яти учасників злочинної організації, яким інкримінують вчинення державної зради. Розслідуванням встановлено, що у 2016 році Головне управління Генштабу ЗС РФ створило злочинну організацію, до якої у подальшому ввійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури й інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні й...