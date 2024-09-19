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Завершення слідства щодо Дубінського

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Офіс генерального прокурора  завершив досудове розслідування стосовно п’яти учасників злочинної організації, яким інкримінують вчинення державної зради. Розслідуванням встановлено, що у 2016 році Головне управління Генштабу ЗС РФ створило злочинну організацію, до якої у подальшому ввійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури й інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні й...


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