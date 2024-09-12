Звільнення міністрів і призначення нових

КИЇВ. – На початку минулого тижня шість міністрів один за одним написали заяви про звільнення. 4 вересня депутати проголосували за відставку віцепрем’єрки з питань европейської інтеґрації Ольги Стефанішиної, міністра з питань стратегічних галузей промисловости Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля Руслана Стрільця та міністра юстиції Дениса Малюськи. 5 вересня звільнено Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і...
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