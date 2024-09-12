Звільнено дочку і матір

ЧЕРКАСИ. – 27 серпня студентка Черкаського національного університету (ЧНУ) ім. Богдана Хмельницького Єлизавета Діброва опублікувала відео, в якому захищала Свято-Михайлівський катедральний собор УПЦ Московського Патріяр­хату в Черкасах. Пресслужба ЧНУ опублікувала заяву про те, що дівчину відрахували ще 22 серпня. Її матір – доцентку катедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Світлану Гальченко теж звільнили з роботи...