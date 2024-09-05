Кадрові зміни в уряді Україні

КИЇВ. – До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олесандра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голова Фонду державного майна Віталія Коваля. Директор Національного антикорупційного бюра Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву за результатами проведеного службового розслідування. 2 вересня...