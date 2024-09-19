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Кінець імперії

By 3 Mins Read

У ході українсько-російської війни було кілька питань, спровокованих погрозами з боку Кремля. Чи вдасться Росія до ядерної зброї? За яким сценарієм може розвалитися Росій­ська імперія? Що в такому випадку станеться з ядерним арсеналом? Війна виявила деякі слабкості Росії. Вранці 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася повною силою, багато західних політичних і військових експертів дали...


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