Любиця Бабота в українознавстві

Д-р Любиця Бабота Знана філологиня-україністка, провідна спеціялістка в галузі історії української літератури Східної Словаччини та Закарпаття, Любиця Бабота (Ľubica Babotová), народилася 4 вересня 1944 року у словацькому місті П’єштяни, у родині вчительки Марґарети Шандор) та урядовця Миколи Баботи, які у роки Другої світової війни вимушено переселилися з Закарпаття у Чехословаччину. Після проголошення незалежности Украї­ни їм...