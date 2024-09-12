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Любиця Бабота в українознавстві

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Д-р Любиця Бабота Знана філологиня-україністка, провідна спеціялістка в галузі історії української літератури Східної Словаччини та Закарпаття, Любиця Бабота (Ľubica Babotová), народилася 4 вересня 1944 року у словацькому місті П’єштяни, у родині вчительки Марґарети Шандор) та урядовця Миколи Баботи, які у роки Другої світової війни вимушено переселилися з Закарпаття у Чехословаччину. Після проголошення незалежности Украї­ни їм...


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