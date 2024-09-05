Надання ґранту компанії „Велта“

Видобуток ільменітової руди на Бирзулівському родовищі. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Европейська програма Horizon оголосила про надання чотирирічного ґранту розміром 7.3 млн евро у рамках конкурсу Resilient Value Chains 2024 проекту REPTiS (відповідальний видобуток і переробка титану та інших первинних сировинних матеріялів для забезпечення промислових ланцюгів вартости та стратегічних секторів ЕС), учасниками якого є українські компанії „Велта“ та...