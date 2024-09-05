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Надання ґранту компанії „Велта“

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Видобуток ільменітової руди на Бирзулівському родовищі. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Европейська програма Horizon оголосила про надання чотирирічного ґранту розміром 7.3 млн евро у рамках конкурсу Resilient Value Chains 2024 проекту REPTiS (відповідальний видобуток і переробка титану та інших первинних сировинних матеріялів для забезпечення промислових ланцюгів вартости та стратегічних секторів ЕС), учасниками якого є українські компанії „Велта“ та...


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