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Найбільша в Україні колекція порцелянових ляльок

By 4 Mins Read

Рекордсмен України Сергій Коноваленко з улюбленими ляльками. Найбільша, рекордна колекція порцелянових ляльок в Україні складає 1,537 штук. Спеціялісти зафіксували цей рекорд у Книзі світових рекордів. А зібрав це казкове царство власник приватного музейного комплексу „Добрянець“, до якого входять музеї старообрядництва, ляльок та іграшки, Сергій Конова­ленко. Колек­ція його іграшок сягнула за 15 тис. експонатів. Це окремий...


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