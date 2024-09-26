Найбільша в Україні колекція порцелянових ляльок

Рекордсмен України Сергій Коноваленко з улюбленими ляльками. Найбільша, рекордна колекція порцелянових ляльок в Україні складає 1,537 штук. Спеціялісти зафіксували цей рекорд у Книзі світових рекордів. А зібрав це казкове царство власник приватного музейного комплексу „Добрянець“, до якого входять музеї старообрядництва, ляльок та іграшки, Сергій Коноваленко. Колекція його іграшок сягнула за 15 тис. експонатів. Це окремий...
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