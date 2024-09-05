Насильство в родинах не припиняється

ТЕРНОПІЛЬ. – 19 серпня поліцейські Тернопільщини затримали мешканку Кременецького району за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Під час сімейного скандалу, дружина кухонним ножем завдала смертельного поранення своєму чоловіку. Вона сказала, що боронилася від його знущань. З початку цього року тернопільські поліцейські склали понад 3,600 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Прикро, коли в родинах трапляються такі...
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