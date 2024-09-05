Насильство в родинах не припиняється

ТЕРНОПІЛЬ. – 19 серпня поліцейські Тернопіль­щини затримали мешканку Кременецького району за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Під час сімейного скандалу, дружина кухонним ножем завдала смертельного поранення своєму чоловіку. Вона сказала, що боронилася від його знущань. З початку цього року тернопільські поліцейські склали понад 3,600 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Прикро, коли в родинах трапляються такі...