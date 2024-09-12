Національний банк вносить зміни

КИЇВ. – Національний банк України з 10 вересня 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень, які спрямовані на підтримку бізнесу та протидію непродуктивному відпливу капіталу з країни. Державні підприємства зможуть купувати валюту для закупівлі квот на викиди CO₂, пов’язані з авіаційною діяльністю. Такий крок посприяє безперебійності оборонних закупівель за державними контрактами та підтримає українсько-европейське...