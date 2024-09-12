Новий завод з переробки фундука

ТЕКУЧА, Черкаська область. – Компанія Hazelstar запускає в Уманському районі Черкащини завод з переробки фундука. Завод спеціялізуватиметься на барселонських, каталонських та інших сортах. Українські кондитерські підприємства приймають сорти фундука будь-якого походження, зокрема азербайджанські, грузинські і польські. Але наразі українського фундука ще замало, хоч промислові фундукові сади займають в Україні вже 5.5-6 тисяч гектарів, що майже...