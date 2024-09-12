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Новий завод з переробки фундука

By 1 Min Read

ТЕКУЧА, Черкаська область. – Компанія Hazelstar запускає в Уманському районі Черкащини завод з переробки фундука.  Завод спеціялізуватиметься на барселонських, каталонських та інших сортах. Українські кондитерські підприємства приймають сорти фундука будь-якого походження, зокрема азербайджанські, грузинські і польські. Але наразі українського фундука ще замало, хоч промислові фундукові сади займають в Україні вже 5.5-6 тисяч гектарів, що майже...


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