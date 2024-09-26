Перший всеукраїнський вишкіл „Джура-поліцейський“

Під час вишколу „Джура-поліцейський“. (Фото: Донецький державний університет внутрішніх справ) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Всеукраїнський вишкіл „Джура-поліцейський“ об’єднав українських старшоклясників 15-18 років для ознайомлення з методиками військово-тактичної підготовки та розвитку важливих навичок в умовах війни. Він тривав з 17 по 21 вересня на базі Донецького державного університету внутрішніх справ, який переміщений у Кропивницький. Дев’ять команд-роїв старшоклясників з...