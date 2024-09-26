Повернення Митрополита Василя Липківського

Митрополит Олександр Драбинко з Єпископом Володимиром Черпаком освячують пам’ятник Митрополиту Василю Липківському. У Києві на місці останнього перед розстрілом помешкання Митро­полита Київського і всієї України Василя Липківського за участи киян, священиків, єпископів та митрополитів ПЦУ освячено та відкрито пам’ят­ник на честь цього великомученика за віру та Українську державу. Днем народження УАПЦ прийнято вважати 22 травня...