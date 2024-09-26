Повернення Митрополита Василя Липківського

Митрополит Олександр Драбинко з Єпископом Володимиром Черпаком освячують пам’ятник Митрополиту Василю Липківському. У Києві на місці останнього перед розстрілом помешкання Митрополита Київського і всієї України Василя Липківського за участи киян, священиків, єпископів та митрополитів ПЦУ освячено та відкрито пам’ятник на честь цього великомученика за віру та Українську державу. Днем народження УАПЦ прийнято вважати 22 травня...
Previous ArticleШколяр став переможцем світового конкурсу
Next Article У Смілі поліпшиться водопостачання