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Повернення Митрополита Василя Липківського

By 3 Mins Read

Митрополит Олександр Драбинко з Єпископом Володимиром Черпаком освячують пам’ятник Митрополиту Василю Липківському. У Києві на місці останнього перед розстрілом помешкання Митро­полита Київського і всієї України Василя Липківського за участи киян, священиків, єпископів та митрополитів ПЦУ освячено та відкрито пам’ят­ник на честь цього великомученика за віру та Українську державу. Днем народження УАПЦ прийнято вважати 22 травня...


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