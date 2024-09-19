Прибули поранені захисники

ОУРЕНЬ, Португалія. – Українська громада в Португалії власними коштом і силами створила заклад для реабілітації захисників України – центр Fenix UAPT, куди вже прибули перші 16 військових. Одночасно тут може перебувати близько 50 людей. Реабілітаційний центр Fenix UAPT знаходиться поруч із містечком Оурень, що приблизно за 150 кілометрів від Лісбони. Історія його створення розпочалася після...