Путін знову хоче переговорів

КИЇВ. – Директор місії Світового конґресу українців (СКУ) в Україні Сергій Касянчук залишає свою посаду, щоб розпочати іншу важливу місію у країні. Він продовжить підтримувати обороноздатність України як керівник проєкту канадської програми сприяння реформам через технічну експертизу та передачу спроможностей, яку здійснює Міністерство національної оборони Канади. Цей проєкт спрямований на надання необхідної експертної та технічної...