Рада Европи оголошує конкурс

БРЮСЕЛЬ. – У рамках програми для дітей та молоді з усієї Европи, які прагнуть глибше пізнати спадщину свого народу і презентувати її світові, оголошується конкурс Young European Heritage Makers. Цьогоріч тема конкурсу: „Спадщина маршрутів, мереж і зв’язків“. Учасникам пропонується дослідити різні способи взаємозв’язку европейської спадщини через історичні торгові шляхи, культурні мережі чи сучасні цифрові зв’язки....