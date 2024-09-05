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Рада Европи оголошує конкурс

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БРЮСЕЛЬ. – У рамках програми для дітей та молоді з усієї Европи, які прагнуть глибше пізнати спадщину свого народу і презентувати її світові, оголошується конкурс Young European Heritage Makers. Цьогоріч тема конкурсу: „Спадщина маршрутів, мереж і зв’язків“. Учасникам пропонується дослідити різні способи взаємозв’язку европейської спадщини через історичні торгові шляхи, культурні мережі чи сучасні цифрові зв’язки....


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