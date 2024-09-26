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Росія скасовує реабілітацію радянських політв’язнів

By 3 Mins Read

Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов опублікував наказ про перегляд рішень щодо реабілітації жертв радянських репресій, яких сучасна російська влада вважає „зрадниками батьківщини“. У часи СРСР в школах, інститутах, університетах, на політзаняттях у виробничих колективах насаджували ідею про „посилення класової боротьби“, про те, що на шляху до „світлого майбутнього“ перешкоджали різні шкідники-антиряданщики. Але настали інші часи...


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