Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Свято дитячих талантів

By 2 Mins Read

Серед переможців конкурсу – малень­кі українки з Кропивницького. ТЕРНОПІЛЬ. – Відбувся 25-ий Націо­нальний фестиваль моди і таланту серед дітей „Miні Міс Україна 2024“. Засновницею Всеукраїнського конкурсу краси є Наталія Ковальова, а  ведучою – керівник благодійного фонду „Подоляни“ Тетяна Чубак. Учасниками фестивалю стали понад 50 дітей зі Львова, Харкова, Києва, Тернополя, Запоріжжя та інших міст України....


Already a member? Log in here

Related Posts