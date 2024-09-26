Свято дитячих талантів

Серед переможців конкурсу – малень­кі українки з Кропивницького. ТЕРНОПІЛЬ. – Відбувся 25-ий Націо­нальний фестиваль моди і таланту серед дітей „Miні Міс Україна 2024“. Засновницею Всеукраїнського конкурсу краси є Наталія Ковальова, а ведучою – керівник благодійного фонду „Подоляни“ Тетяна Чубак. Учасниками фестивалю стали понад 50 дітей зі Львова, Харкова, Києва, Тернополя, Запоріжжя та інших міст України....