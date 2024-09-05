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Товариство політв’язнів купило дрони

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Керівники Всеукраїнського товариства політ­в’яз­нів з безпілотниками для ЗСУ. (Фото: Орес­лава Хомик) У червні цього року у Львові відбувся 14-ий збір Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих”. На зборі головою став колишній міський голова Дрогобича Мирослав Глубіш, його заступниками – голова Дніпровської організації Іван Дремлюга, доктор технічних наук, професор Лев Глухівський, освітянка Ореслава Хомик та голова Черкаської...


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