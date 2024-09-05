Трагедія у Полтаві

ПОЛТАВА. – 3 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Інституту зв’язку у Полтаві. Часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища, повідомили Президент Воло­димир Зеленський та Мініс­терство оборони. “Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей...