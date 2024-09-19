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Трофеї з Курщини

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Військові речі із Курщини. (Фото: Ігор Філіпенко) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У Центральноукраїнському обласному краєзнавчому музеї з’явилися артефакти, здобуті кропивницьким військовим у Курській області. Про це  розповів старший науковий співробітник музею Володимир Мороз: „Людина, близька до нашого музею, з позивним „Mars“ під час захоплення Суджі взяла ці трофеї, також він полонив  двох російських військових“. Експонати долучать до...


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