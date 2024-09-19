Трофеї з Курщини

Військові речі із Курщини. (Фото: Ігор Філіпенко) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У Центральноукраїнському обласному краєзнавчому музеї з’явилися артефакти, здобуті кропивницьким військовим у Курській області. Про це розповів старший науковий співробітник музею Володимир Мороз: „Людина, близька до нашого музею, з позивним „Mars“ під час захоплення Суджі взяла ці трофеї, також він полонив двох російських військових“. Експонати долучать до...