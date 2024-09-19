Україна починає процес приєднання до ЕС

Ольга Стефанішина під час дискусії в аналітичному „Центрі европейської політики“. Брюсель, 16 вересня/ (Фото: Ірина Кошель/RFI) БРЮСЕЛЬ. – Українська делеґація 17 вересня приїхала в Брюсель на перший раунд переговорів щодо вступу до ЕС. Під час двосторонньої сесії відбудеться перегляд законодавства у сфері фундаментальних прав. Результатом роботи буде дорожня карта для України, якою та має керуватися...