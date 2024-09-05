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Українську газету читають на фронті

By 1 Min Read

Валентина Близнюк привезла газету воїнам. КОЛОМИЯ. – Редакція єдиної інформаційної газети „Вільний голос“ зустрілася з читачами, просвітянами, письменниками, коломийською громадою. На зустрічі говорили про важливу підтримку та виживання часопису в час війни. Газету творить голова Коломийської організації Націо­нальної спілки журналістів України Валентина Близнюк. Має газета громадських кореспондентів та дописувачів з міста і району, адже одній...


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