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У Смілі поліпшиться водопостачання

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Заміну водогону контролює міський голова Сміли Сергій Ананко. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – Громада міста успішно захистила проєкт поліпшення водопостачання в рамках конкурсу місцевих ініціятив „Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)”, що здійснюється за програмою розвитку ООН. Підтримав ініціятиву проєкт міжнародної співпраці „Застосув­ання та імплементація Угоди про асоціяцію між ЕС та Україною...


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