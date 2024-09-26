У Смілі поліпшиться водопостачання

Заміну водогону контролює міський голова Сміли Сергій Ананко. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – Громада міста успішно захистила проєкт поліпшення водопостачання в рамках конкурсу місцевих ініціятив „Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)”, що здійснюється за програмою розвитку ООН. Підтримав ініціятиву проєкт міжнародної співпраці „Застосування та імплементація Угоди про асоціяцію між ЕС та Україною...
Previous ArticleПовернення Митрополита Василя Липківського
Next Article Перший всеукраїнський вишкіл „Джура-поліцейський“