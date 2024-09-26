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Школяр став переможцем світового конкурсу

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Олександр Волошанюк СОКОЛІВСЬКЕ, Кіровоградська область. – Школяр Олександр Волошанюк із селища Соко­лівське став переможцем світового конкурсу Rise Global Winners для підлітків, який знаходить геніяльних людей, підтримує їх, коли вони працюють, щоб служити іншим. Програма починається у віці 15-17 років і пропонує пільги, включаючи стипендії, наставництво, доступ до можливостей розвитку кар’єри, фінансування тощо. О. Волошанюк подав...


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