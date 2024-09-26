Юрій Костенко про ядерне роззброєння України

Юрій Костенко презентує свою книгу в Черкаському університеті. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 18 вересня у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького презентували книгу Юрія Костенка „Історія ядерного роззброєння України“. Це видання вперше системно і на основі документів розповідає про відмову України від ядерної зброї на початку 1990-их років. Автор книги був учасником тих подій,...