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Юрій Костенко про ядерне роззброєння України

By 3 Mins Read

Юрій Костенко презентує свою книгу в Черкаському університеті. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 18 вересня у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького презентували книгу Юрія Костенка „Історія ядерного роззброєння України“. Це видання вперше системно і на основі документів розповідає про відмову України від ядерної зброї на початку 1990-их років. Автор книги був учасником тих подій,...


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