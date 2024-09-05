Ярослав Січинський жив Україною

До 130-річчя від дня народження Ярослав Січинський (1970-ті роки) Українсько-американський архітектор, культурний та громадський діяч, син Володимира Січинського і внук Євфимія Сіцінського, Ярослав Січинський (1924-2015) народився у Празі, закінчив чеську реальну школу, а потім ще два роки навчався в Українській реальній гімназії (Модр­жани), де склав матуру. 8 серпня 1944 року його, як українця, німецькі окупанти...