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Безпілотники для ЗСУ

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Володимир Ховайба вручає безпілотники представнику ЗСУ. (Фото: Олександр Вівчарик) РОМІСТРІВКА, Черкаська область. – Ротмістрів­ська сільська рада 498 тис. грн з бюджету об’єднаної територіяльної громади виділила на підтримку ЗСУ і придбала чотири повітряних розвідники DJI Mavic 3T. 26 вересня сільський голова Ротмістрівки Володимир Ховайба вручив їх представникам фронту. Сусідня Балаклеївська громада цього року вже виділила на...


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