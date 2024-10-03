Безпілотники для ЗСУ

Володимир Ховайба вручає безпілотники представнику ЗСУ. (Фото: Олександр Вівчарик) РОМІСТРІВКА, Черкаська область. – Ротмістрів­ська сільська рада 498 тис. грн з бюджету об’єднаної територіяльної громади виділила на підтримку ЗСУ і придбала чотири повітряних розвідники DJI Mavic 3T. 26 вересня сільський голова Ротмістрівки Володимир Ховайба вручив їх представникам фронту. Сусідня Балаклеївська громада цього року вже виділила на...