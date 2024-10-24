Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Битва за собор

By 3 Mins Read

Свято-Михайлівський катедральний собор став гарнізонним храмом. ЧЕРКАСИ. – Найбільший в Україні православний храм – Свято-Михайлівський катедральний собор – перейшов від УПЦ Московського патріярхату до Православної церкви України. Капелани оголосили храм гарнізонним, однак прибічники московської церкви не змирилися з цим фактом і намагалися захопити собор. Вночі 17 жовтня прихильники Православної церкви України зайшли до Свято-Михайлівського катедрального...


Already a member? Log in here

Related Posts