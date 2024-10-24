Битва за собор

Свято-Михайлівський катедральний собор став гарнізонним храмом. ЧЕРКАСИ. – Найбільший в Україні православний храм – Свято-Михайлівський катедральний собор – перейшов від УПЦ Московського патріярхату до Православної церкви України. Капелани оголосили храм гарнізонним, однак прибічники московської церкви не змирилися з цим фактом і намагалися захопити собор. Вночі 17 жовтня прихильники Православної церкви України зайшли до Свято-Михайлівського катедрального...