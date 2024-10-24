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Бойові дії від 14 до 23 жовтня

By 4 Mins Read

• Верховний головнокомандувач провів 14 жовтня засідання Ставки, ключовими темами були бої на Покровському та Курахівському напрямках, спроби прорвати оборону ЗСУ на Курщині. • Головне управління розвідки Міноборони України заявило про знищення на військовому аеродромі „Орєнбурґ-2“ військово-транспортного літака Ту-134, що нале­жав до 117-го військово-транспорт­ного авіополку Збройних сил РФ. • У ніч проти 20 жовтня завдано...


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