Бойові дії від 14 до 23 жовтня

• Верховний головнокомандувач провів 14 жовтня засідання Ставки, ключовими темами були бої на Покровському та Курахівському напрямках, спроби прорвати оборону ЗСУ на Курщині. • Головне управління розвідки Міноборони України заявило про знищення на військовому аеродромі „Орєнбурґ-2“ військово-транспортного літака Ту-134, що нале­жав до 117-го військово-транспорт­ного авіополку Збройних сил РФ. • У ніч проти 20 жовтня завдано...