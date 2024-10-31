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Бойові дії від 21 до 29 жовтня

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• 24 жовтня безпілотники атакували мобільний радіолокаційний пункт 31-ої російської дивізії ППО, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка в Криму. Пошко­джено мобільну РЛС. • 26 жовтня дрони атакували аеродром у російському Липецьку. 22 жовтня дрони атакували російське підприємство „Біохім“ у Тамбовській області та промислове підприємство у Воронезькій області, два спиртзаводи у Тульській області. Вибухи...


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