Бойові дії від 21 до 29 жовтня

• 24 жовтня безпілотники атакували мобільний радіолокаційний пункт 31-ої російської дивізії ППО, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка в Криму. Пошко­джено мобільну РЛС. • 26 жовтня дрони атакували аеродром у російському Липецьку. 22 жовтня дрони атакували російське підприємство „Біохім“ у Тамбовській області та промислове підприємство у Воронезькій області, два спиртзаводи у Тульській області. Вибухи...