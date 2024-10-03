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Бойові дії за тиждень з 23 по 29 вересня

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• 1,180  бойових зіткнень сталося на фронті. Сили оборони стримують натиск на Лиманському, Вре­мівському, Покровському та Кура­хівському напрямках, де відбулося більше половини боєзіткнень. • В Єйську Краснодарського краю РФ 29 вересня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи поблизу військового містечка та військового аеродрому. • Сили оборони України 29 вересня завдали ураження по арсеналу російських загарбників поблизу...


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