Бойові дії за тиждень з 23 по 29 вересня

• 1,180 бойових зіткнень сталося на фронті. Сили оборони стримують натиск на Лиманському, Вре­мівському, Покровському та Кура­хівському напрямках, де відбулося більше половини боєзіткнень. • В Єйську Краснодарського краю РФ 29 вересня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи поблизу військового містечка та військового аеродрому. • Сили оборони України 29 вересня завдали ураження по арсеналу російських загарбників поблизу...