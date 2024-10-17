Бойові дії з 7 по 13 жовтня

• 6 жовтня Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від Нідерляндів. Решта 24 літаків прибудуть протягом найближчих місяців. • У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби. • Прем’єр-міністер Італії Джор­джія Мелоні оголосила, що конференція...