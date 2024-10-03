Викрадали безпілотники з посилок

ТЕРНОПІЛЬ. – Національна поліція повідомила, що четверо мешканців Тернопільщини, зловживаючи службовим становищем, викрали з поштових відправлень безпілотники на загальну суму майже 6 млн грн. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Учасники злочинної групи заволоділи коштами громадян під приводом закупівлі та продажі дронів. Організували протиправну діяльність двоє жителів міста, один з яких на той час...